Presidente Piñera felicita a Kast y Boric tras elecciones: “Deben buscar el camino de la paz”

Tras los resultados de las elecciones presidenciales, el presidente de la República Sebastián Piñera, abordó desde el Palacio de La Moneda la trascendental jornada electoral.

“Hoy las chilenas y chilenos hemos tenido unas elecciones limpias y transparentes. Si bien el voto es voluntario, votar es una buena forma de mostrar nuestro compromiso por Chile, y todos los votos cuentan y todas las voces importan“, comenzó diciendo el mandatario.

Sobre los comicios, dijo que “Todos los futuros senadores, diputados, y Cores han asumido un enorme compromiso con Chile” y que deberán hacerlo con enorme responsabilidad: “Hemos enfrentado tiempos con adversidades que han mostrado lo mejor de nosotros“.

En torno a los resultados de la primera vuelta presidencial, Piñera deslizó: “Quiero felicitar a Kast y Boric por haber triunfado en esta primera vuelta y quiero pedirles que desde el fondo del alma, y con mi experiencia, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia. De la unidad y no de la división. De la responsabilidad y no del populismo“.

Asimismo agregó que “el futuro presidente de chile y su gobierno deberán enfrentar enormes desafíos. Como la lucha contra el cambio climático, el Covid, la vacunación masiva, la seguridad, empleos y necesidades de las familia chilenas. Para lograrlo el futuro presidente necesitará el aporte de todos los chilenos”