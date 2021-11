Elecciones 2021: Boric, Kast, Provoste, Sichel, Artés y ME-O ya emitieron su voto

Los candidatos presidenciales ya emitieron su sufragio para las elecciones de este domingo 21 de noviembre.

El primero en hacerlo fue el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. El aspirante a La Moneda votó en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes, específicamente en la Escuela Patagonia. Por su parte, Yasna Provoste del Nuevo Pacto Social, votó desde Vallenar, dijo sentirse “muy tranquila”, ya que “durante este tiempo hemos hablado, hoy quien habla es la ciudadanía”.

Durante la mañana de este domingo de elecciones, cuatro de los siete candidatos presidenciales ya ejercieron su derecho a sufragio.

Según las cifras oficiales del Servel sobre las mesas instaladas, en Chile sobre un universo de 46.639 mesas determinadas para votaciones, se encuentran instaladas 45.865, equivalente al 98.34%.En el extranjero, sobre un universo de 249 mesas de sufragio están instaladas un total de 155, equivalente al 62,4%. Está ya un 100% instalado en Oceanía, Asia, Europa, y también en África.

El primero en votar fue el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. El aspirante a La Moneda votó en su nativa ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes, específicamente en la Escuela Patagonia. Tras votar, dijo que “espero que hoy haya una tremenda participación”.

Asimismo, señaló que se siente “orgulloso del resultado que estamos teniendo en Asia Pacífico y Oceanía”, donde se impuso al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, asistió alrededor de las 9:15 de la mañana a su lugar de votación Colegio Ana Mogas ubicado en Paine. Durante la instancia, comentó que: “Lo principal es que pueda concurrir mucha gente a votar y que cada uno se pueda pronunciar en libertad”.

Durante la instancia, Kast también fue consultado sobre los resultados de esta elección, en comparación con los comicios del año 2017. Ante esto señaló que: “Es una elección muy distinta, en donde nosotros hemos podido crecer, porque constituimos un centro de estudios, un partido político, tenemos presencia a nivel nacional, llevamos candidatos a las distintas candidaturas”.

En esa línea, también se refirió a los resultados preliminares del proceso electoral en el continente oceánico y asiático. “Estaba tan ocupado en hacer huevos revueltos que no me he preocupado de las elecciones en el extranjero”, comentó.