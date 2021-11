Karina Oliva por investigación sobre su campaña: “No hemos incurrido en ninguna ilegalidad”

Karina Oliva salió al paso de las acusaciones de Ciper por el financiamiento de su campaña y la rendición de gastos de esta misma.

El equipo de la abanderada del Frente Amplio, quien disputa un escaño en el Senado, estaba conformado por siete personas. Estos rindieron un total de $137 millones de pesos. Ellos integraron el núcleo que trabajó con Oliva en Comunes. Los datos levantados por Ciper desde el Servel, establecen que esta es una de las campañas mejor pagadas en la historia.

Hay un miembro de su equipo que incluso cobró unos $8 millones mensuales. Otro se desembolsó $10 millones solo por trabajar en la segunda vuelta. Le siguen dos colaboradores que cobraron cerca de $5 millones por mes y un asistente al que se pagaron $4,1 millones mensuales.

Sobre esto, se refirió en una entrevista con CNN Chile y deslizó que su campaña “sólo se financió con el crédito personal que yo solicité a BancoEstado de $120 millones, con eso logramos cubrir todos los gastos que son inmediatos“.

Con respecto al valor de la campaña, Oliva dijo que: “El valor es alto y eso lo tengo que revisar con ellos, por lo mismo solicité la renuncia al presidente del partido y a quienes fueron parte de mi equipo de ese periodo“.

Sobre los gastos de su campaña a gobernadora regional dijo tajantemente: “No hemos incurrido en ninguna ilegalidad“. Asimismo añadió que: “No hay una denuncia, porque aquí yo no he cometido ningún ilícito. Lo que hay es la exposición pública de una rendición donde hay una objeción social”.

Finalmente, en relación con su renuncia a ‘Comunes’ , Karina Oliva dijo que ella hace “la diferencia” ya que “no hago la política porque soy la pareja de alguien (…) yo a él le solicito la renuncia porque me parece relevante”.