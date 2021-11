Boric retira apoyo a Karina Oliva y llama a votar por otros candidatos de Apruebo Dignidad

“Una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo. No puede haber enriquecimiento con platas públicas, en eso quiero ser absolutamente claro”, expresó Boric.

En la comuna de Lo Espejo, en medio de una actividad de campaña, en el último día legal para poder hacerlo, el candidato no pudo evadir el tema que tiene a Oliva en la mira. Me parece grave y nosotros no vamos a tener defensas corporativas frente a situaciones de esta gravedad. Me parece inaceptable“, versó.