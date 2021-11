Van Rysselberghe le da la espalda a Sichel y anuncia que votará por Kast en primera vuelta

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe, anunció que su voto irá para el candidato republicano, José Antonio Kast.

A sólo cuatro días de los comicios del 21 de noviembre, donde se elegirá al presidente, parlamentarias y consejeros regionales en el país, la senadora de la UDI y ex presidenta de ese partido, confirmó que votará por el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

La parlamentaria fue consultada por el desempeño de Sebastián Sichel durante el último debate presidencial, a lo que respondió que “con Sichel han pasado varias cosas: creo que él tiene que ser convocante y creo que eso le falta. Creo que tiene un nivel de agresividad que es alto”.

Además, agregó que para ella en lo personal, “esta ironía para referirse a los que empezamos a ver que equivocaba el adversario y que en lugar de plantear las diferencias, que son evidentes con Boric, trataba de golpear a José Antonio Kast, la verdad es que me parece que no es una actitud que convoque. Me parece que no ha cambiado mucho su actitud en ese sentido”.

Consultada por cómo se dio el debate, y sobre cómo puede cambiar el panorama de los comicios del domingo, la ex timonel de la UDI dijo que “me parece que es tarde. No creo que vaya a mover la aguja en la población. Kast se logró plantear como una persona que no tiene miedo de darle el respaldo a Carabineros, que quiere restablecer el orden público, que quiere que el país crezca en armonía”.

Fue entonces que confirmó su preferencia por el candidato del Frente Social Cristiano. “Creo que en la población general el debate del otro día no va a mover la aguja y creo que ésta actitud y estas ironías que hace Sichel están lejos de ser convocantes (…) Yo voy a votar por Kast, sí”, cerró.