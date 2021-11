Marcela Cubillos crítica a Kast por preguntar estado civil de Macarena Pizarro en pleno debate

La convencional constituyente de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, criticó la forma que tuvo de abordar una parte del debate el candidato del Partido Republicano.

En medio del debate presidencial de la noche de este lunes, el candidato José Antonio Kast le preguntó a la periodista de Chilevisión, Macarena Pizarro, si es que ella era una mujer casada. Esto debido a que su programa de gobierno fue criticado por proponer ciertos beneficios para las mujeres casadas.

Ante esto, una de las reacciones inesperadas fue la de Marcela Cubillos, ex ministra de Educación y actualmente convencional constituyente de derecha. Cubillos consideró “improcedente” esta pregunta hacia la periodista.

Me pareció completamente improcedente la pregunta a Macarena Pizarro sobre si ella está o no casada. No tiene por qué responder una pregunta sobre su propia vida ni ser interpelada en algo personal por un candidato

— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) November 16, 2021