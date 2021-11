Jorge González reaparece con ácida entrevista: Vota Artés, Boric es ‘medio yellow’ y Kast un ‘nazi’

A solo días de la primera vuelta presidencial, Jorge González volvió al ojo público con su entrevista más extensa en bastante tiempo. El legendario compositor detrás de Los Prisioneros conversó con Eduardo Fuentes en el programa ‘Mentiras Verdaderas’, en donde aprovechó de referirse a la situación política del país, su presente en San Miguel, su vida alejada del estrellato e incluso a sus ex compañeros de banda.

Jorge González confirmó en la conversación que su voto en primera vuelta será para Eduardo Artés. Al ser consultado sobre la figura de Gabriel Boric, González dijo con cierta ironía: “Me parece medio yellow”. Sus palabras fueron más duras para José Antonio Kast, sobre quien reflexionó:

“Increíble que esté permitido que alguien facho, nazi y todo eso, sea candidato y, más encima, tenga posibilidades. Es como ciencia ficción”.

A su vez, sobre Yasna Provoste sentenció: “No me parece nada, otro muñeco del gobierno”.

El cantante reiteró que se encuentra ‘retirado’, pero aún así dedicó palabras duras contra sus ex compañeros en Los Prisioneros. Por un lado, desmintió que ‘hubiese hecho las paces’ con el guitarrista Claudio Narea, como este último había asegurado tiempo atrás: “No hemos hablado con Claudio, no hemos hecho ningunas paces, es algo que dice por decir algo no más”. Narea ya respondió a La Tercera, acusando a González de mentir.

Los años tampoco han suavizado su opinión sobre el talento musical de Narea y el baterista Miguel Tapia: “Generalmente hay un gallo que tiene buenas ideas y otros que son buenos para tocar. En este caso había uno que tenía buenas ideas y otros que eran malos pa tocar”.

Puedes ver su entrevista entera aquí abajo: