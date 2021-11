Sebastián Sichel a Kast: “Me impacta que no sepas cuál es el PIB tendencial”

Sebastián Sichel, candidato de Chile Podemos Más, criticó a José Antonio Kast por no conocer la importante cifra en materia económica.

El candidato oficialista, le enrostró al abanderado republicano el hecho de no conocer la cifra del Producto Interno Bruto tendencial, que se una proyección de crecimiento para los países.

En ese sentido, Sichel expresó que sabe que Gabriel Boric ha tenido “problemas con las cifras”, pero dijo que “le impacta José Antonio, que tengas problemas con una cifra tan baja. No sabías cuál era el PIB tendencial”.

