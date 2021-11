José Antonio Kast: “Yo no tengo problemas con el mundo homosexual, cosa distinta es el lobby gay”

En medio del debate Anatel, el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast se refirió a las críticas que recibió de sus contrincantes por presuntas acciones discriminatorias contra la comunidad homosexual en su propuesta política.

En ese sentido, José Antonio Kast se defendió de las críticas, y aseguró que “nadie podría decir que yo he discriminado a alguien. No pueden decir que yo crea que un padre solo, que una madre sola, que abuelos, que un gay o una lesbiana no puedan educar a sus hijos. Conozco personas que lo han hecho muy bien”.

#DebatePresidencial2021 | José Antonio Kast: “Nadie podría decir aquí que yo he discriminado a alguien” Sigue el debate en https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/NPDzkJArrN — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 15, 2021

Sin embargo, el candidato de la ultraderecha aclaró que sí cree que existe un ‘lobby gay’, el cual rechaza. Para argumentar, citó su experiencia en el Congreso:

“Sí hay lobby gay. Estuvo en el Congreso, a la salida de las salas, todos los activistas del lobby gay. Yo no tengo problemas con el mundo homosexual. Cosa distinta es cuando se hace un lobby permanente para tratar de influir en el Congreso”.

Puedes verlo a continuación: