Presidente Piñera: “Me preocupa el afán de algunos por demoler y arrasar todo nuestro pasado”

El presidente Sebastián Piñera participó del Encuentro Nacional de la Empresa, donde abordó el panorama del país, especialmente de cara a la elección de noviembre.

En su última intervención como jefe de Estado en el foro empresarial que se realiza año a año, destacó los avances que ha realizado su administración y aprovechó de criticar a otros sectores políticos.

Piñera afirmó que “como Presidente de Chile, como chileno, lo que más me preocupa es el grave y acelerado deterioro de la calidad de la política y la equivocada actitud que algunos sectores han asumido“.

Asimismo, agregó que le preocupa “el afán de algunos por demoler y arrasar todo nuestro pasado, sin saber cómo y con qué lo quieren reemplazar”

Sobre la oposición, el mandatario fue claro. “Digámoslo con claridad, el problema no está tanto en la fuerza del ataque, sino que en la debilidad de la defensa. ¿Cómo es posible que los 30 años posteriores a la recuperación de la democracia -con todos sus logros y también sus sombras- hoy cuente con tan pocos defensores entre quienes fueron los que lo lideraron y condujeron?”.

Además. el presidente Piñera se refirió a la contingencia política y nacional, donde abordó los hechos que ocurren hoy por hoy en la Macrozona Sur del país. También tuvo palabras para la Acusación Constitucional en su contra.

Piñera también se refirió a situaciones de la contingencia, como los hechos de violencia ocurridos en el país y la acusación constitucional que presentó la oposición en su contra por su rol en la compraventa de minera Dominga.

“Me preocupa la falta de claridad y fortaleza de algunos sectores políticos en condenar la violencia. No hay violencias buenas y violencias malas, todas las violencias son malas. Y los que amamos la paz debemos no solamente combatir toda violencia en forma clara y categórica, también tenemos que condenar con la misma claridad y firmeza a todos aquellos que, de una u otra forma, la apoyan, la amparan o la justifican“. expresó.

Respecto de la acusación deslizó que: “Me preocupa el abuso del expediente de Reformas Constitucionales para evadir normas legales y la imprudente y excesiva utilización de las interpelaciones y acusaciones constitucionales” y acusó que se intenta practicar un “parlamentarismo de facto”.