Diputado Naranjo descarta ser vocero de Provoste y dice que entendió “como una broma” la invitación de la candidata

El diputado Jaime Naranjo, uno de los protagonistas de la semana política, descartó sumarse al equipo de Yasna Provoste, luego de la ‘invitación’ que le hizo la candidata.

La candidata de ‘Nuevo Pacto Social’ había confirmado desde su cuenta de Twitter al diputado Naranjo como nuevo vocero para su equipo de campaña, aprovechando el ‘boom’ del parlamentario tras las 14 horas de alocución en la Cámara Baja.

Como sabemos que le gusta hablar y es muy elocuente y convincente en sus argumentos, desde hoy el @diputadonaranjo se integra al equipo de voceros y voceras de nuestra campaña. Bienvenido, Jaime! pic.twitter.com/90ueu9EhLw — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) November 10, 2021

Sin embargo, Naranjo no entendió que esta fuese una invitación formal y explicó que: “Yo lo entendí como una broma. Ya que como había hablado durante tanto tiempo, podía estar hablando como ella señaló, hasta la segunda vuelta. No me siento en condiciones para ser vocero, creo que hay gente que lo puede hacer mejor que yo“, comenzó diciendo.

En ese sentido, tras su destacada intervención dijo que: “Sería lamentable confundir lo de la Acusación Constitucional con que yo pueda transformarme en vocero de ella“. Asimismo, agregó que: “Nunca lo sentí como invitación, sino que como un comentario. Hay personas que reúnen mejores condiciones que yo para ser vocero. Agradezco el gesto, pero yo lo había considerado como una broma y no como una petición formal para ser vocero“, cerró.