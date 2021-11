Gonzalo Fouillioux: “A Pablo Aránguiz se le dijo que no será considerado más en la Universidad de Chile este año”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czuAlIznaDx","duration":"00:01:43","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/fc7ae15f83bd2d714f8a983bb3077eb8.mp4"}]}

Gonzalo Fouillioux, periodista de Radio Infinita lanzó en exclusiva en el programa ‘Salimos Jugando’ que Pablo Aránguiz no seguirá siendo considerado por los azules, al menos para los partidos que restan de la temporada.

Al abordar el panorama que vive la Universidad de Chile hoy por hoy en el torneo nacional, tras el ataque que sufrieron varios jugadores el fin de semana pasado ante Curicó Unido, Fouillioux contó una información exclusiva.

“No es que a Pablo Aránguiz se le haya dicho que no jugará contra Ñublense por que querían descomprimir el ambiente. Es una situación completamente diferente. Al jugador le dijeron que no iba a ser considerado en los 5 partidos que restaban de campeonato. Pablo Aránguiz no será más considerado en la Universidad de Chile este año“, lanzó el periodista de Infinita y TNT Sports.

Sobre el origen de la decisión, el conductor de Salimos Jugando detalló que desconoce si es “una decisión técnica del entrenador o si es una decisión dirigencial”, pero que igualmente “a Pablo Aránguiz se le dijo que no seguirá jugando este año en la Universidad de Chile.”, cerró.