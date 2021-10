Elisa Loncon es elogiada por la revista ‘Time’ antes de la COP 26

“An Indigenous Rights Leader Is Trying to Rewrite Chile’s Constitution to Put its Ecosystems First” traducido al español significa “Una líder indígena de izquierda está tratando de re escribir la constitución de Chile para poner al ecosistema primero“. Con esas palabras tituló la prestigiosa revista Time su artículo sobre el rol que ha tenido Elisa Loncon para el proceso constituyente chileno, a quien pudieron entrevistar en la antesala de la COP 26-

El artículo comienza destacando la gran explotación que el planeta ha sufrido durante los últimos años por culpa de la acción humana. En ese sentido, se refiere a la próxima COP 26, a desarrollarse en Glasgow, y destaca que: “Uno de los principales objetivos de los delegados en la COP26 será mejorar la relación de los seres humanos con la naturaleza: restaurar los bosques y los humedales para absorber más carbono; frenar la pérdida de especies animales e insectos que son vitales para nuestros sistemas alimentarios; y proteger los ríos y manantiales de los que dependemos para obtener agua”.

En esa línea, la revista quizo destacar la figura de la presidenta de la Convención Constituyente, como una importantísima líder en la materia, que por medio de su rol en el órgano redactor “está liderando un intento de reequilibrar esa relación y transformar el enfoque de la humanidad hacia el mundo natural en su país de Chile”.

La revista cuenta cómo llegó a presidir la importantísima instancia. “En julio, fue electa presidenta de la convención constitucional de 155 escaños que lanzó la nación sudamericana para reescribir su constitución de la era de la dictadura. El proceso comenzó después de las protestas de 2019 contra el modelo económico centrado en el mercado del país, que según los críticos impulsa tanto la desigualdad como una explotación insostenible de los recursos naturales“.

Además, cuenta su historia y su origen mapuche, así como también su rol en el cuidado del medioambiente. “Es profesora de lengua y literatura de Santiago, es parte de la comunidad mapuche de Chile y ocupa uno de los 17 asientos de la convención reservados para los pueblos indígenas, y una de sus prioridades es incorporar el pensamiento indígena sobre el medio ambiente a la constitución”.

“Existe un modelo de desarrollo que se basa en ver la naturaleza como un recurso para que los humanos, especialmente los hombres, exploten y dominen“, expresó Loncon en la entrevista. “Los pueblos indígenas siempre han tenido la filosofía de que los seres humanos son interdependientes con la naturaleza y deben conservar la naturaleza como madre”, agregó.

La presidenta del órgano redactor además que el mundo debe aprender de Chile, ya que, a su juicio, ha sido clave la inclusión de voces indígenas en el proyecto constitucional de Chile a medida que acelera los esfuerzos para enfrentar el cambio climático. “Estamos impulsando los derechos de la Madre Tierra en la conversación. Desde mi punto de vista, es una oportunidad para que Chile y el mundo en general adopten valores del pensamiento indígena“.