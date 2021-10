Marinovic acusa a algunos constituyentes de “mentir y destruir” e insistió en cambio de bandera y el himno chileno

En su discurso frente al órgano redactor, la convencional constituyente de ‘Vamos por Chile’ emplazó a algunos miembros de la Convención de “mentir y destruir”. Además enfatizó en la idea de que se cambiará la bandera y el nombre del país.

La convencional de derecha criticó a algunos de sus colegas y los acusó de “mentir y destruir”, e instaló nuevamente la idea de que quieren cambiar el himno nacional y la bandera de nuestro país. Esta afirmación va en la línea de lo que acusó la senadora Ena Von Baer durante la semana, algo que fue tajantemente desmentido.

“Estamos acá para redactar un texto constitucional, a eso vine. Pero me encontré con más disposición para el aumento de asignaciones, la simulación de enfermedades, la mentira y la victimización“, deslizó Marinovic.

Además, agregó que algunos constituyentes quieren: “Mentir y destruir; que no quede bandera, himno ni república, que no quede rastro de lo que fuimos, porque somos prueba viviente de verdades que muchos de ustedes no quieren ver. Por eso vengo a decir basta de pretender que la diferencia entre buenos y malos está dada por las opiniones que se sostienen en un sillón con un whisky en la mano”.

Estas palabras de la convencional constituyentes fueron altamente repudiadas por otros miembros del órgano redactor de la nueva Carta Magna de nuestro país. Su discurso fue calificado como “discurso de odio”, que “estigmatiza y discrimina”.

Revisa el discurso completo: