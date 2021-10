Sichel deja en libertad de acción a los partidos de derecha de cara a las elecciones presidenciales

El candidato oficialista respondió ante la falta de apoyo por parte de la UDI, a quienes acusó de apoyar su candidatura “sólo cuando les convenía”.

En un punto de prensa realizado desde el comando oficialista, Sebastián Sichel anunció que dejaría en libertad de acción a los partidos de ‘Chile Podemos +’. “Ganamos una primaria de manera independiente, con el compromiso de apoyar al ganador”, comenzó diciendo el candidato de derecha. Además afirmó que: “Queremos construir una gran mayoria de centro y centroderecha pra liderar el cambio de verdad en Chile”.

Sichel además acusó a la UDI de querer romper los acuerdos, tras los guiños a José Antonio Kast. “Mientras algunos queremos ofrecer este proyecto de partido, otros quieren volver al pasado y romper acuerdos. Unos quieren volver atrás porque no creen en un proyecto colectivo y no entienden el valor de generar procesos de cambios”.

Sobre la UDI además reiteró que: “Apoyaban este proyecto colectivo solo por conveniencia, y sólo apoyaban mirando las encuestas. No vamos a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy: una persona de extrema derecha”.

Noticia en desarrollo…