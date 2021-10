Saint George’s : Apoderados repudian ‘lista de pecados’ que incluye ‘llegar tarde a clases’ y ‘comer comida poco saludable’

El colegio Saint George’s tuvo que salir a responder ante la polémica ‘lista de pecados’ que se viralizó entre los apoderados y también en las redes sociales.

El Centro de Padres del Colegio Saint George’s entregó un comunicado donde manifestaron su preocupación debido a las recomendaciones que el establecimiento entregó a los estudiantes de 4to básico sobre una ‘lista de pecados o falta de amor’.

Los ‘pecados’ señalados en la lista van desde “decir las cosas que me cuentan en secreto”, “comer comida poco saludable”, “llegar tarde a clases”, “no preocuparse de la limpieza y/o del cuidado del cuerpo”, “me da vergüenza hablar de dios“, entre otros.

Esta es la lista completa:

Los apoderados del colegio del sector oriente de la capital respondieron ante esto mediante un comunicado, diciendo que educar a los niños con una lista, podría generar “una importante confusión y corremos el riesgo de volverlos personas culposas y obsesivas, vulnerables a la coerción y a la manipulación, que es todo lo contrario a lo que queremos lograr”. Además, sobre el contenido de la lista, dijeron que es “especialmente riesgoso” señalar que es pecado “decir las cosas que me cuentan en secreto”, ya que “este tipo de enseñanzas generan terreno fértil al abuso”.

El establecimiento educacional respondió a este comunicado mediante una declaración pública aludiendo a que la lista “es trabajada sólo en una sesión de formación para la Primera Comunión y es contextualizada por parte de los catequistas desde las propias experiencias de los niños y niñas“.

Igualmente, pidieron disculpa por la forma de entregar el mensaje. “No representa, de ningún modo, el proceso global de formación que han tenido los estudiantes del nivel cuarto durante este año (…). Reconocemos que el recurso utilizado no fue el adecuado y, por ende, queremos disculparnos profundamente con las familias y comprometernos a que no vuelva a ser usado en la catequesis”.