Adicción a los celulares sería tan peligrosa como la heroína

Según el psicólogo español, Marc Masip, existe un gran problema en torno a la dependencia a los celulares por parte de la población.

Muchas conclusiones salieron a la luz tras el gran apagón de las redes sociales, que ocurrió el pasado 4 de octubre en todo el mundo, donde millones de personas perdieron por más de 6 horas la comunicación vía WhatsApp, Facebook e Instagram.

Una de estas conclusiones, fue la gran frustración que genera la ausencia de redes sociales, que incluso para algunos expertos puede ser comparada con un síndrome de abstinencia producido por la falta de drogas, alcohol o el tabaco.

Para el sicólogo español Marc Masip: “El móvil es la heroína del siglo XXI”, según contó en una entrevista con la BBC.

Masip enfatizó que “cuando no disponemos de la tecnología, como pasa cuando se cae Whastapp o Facebook, a todos nos entra un malestar, un síndrome de abstinencia. La comparación con la heroína me parece buena porque no somos conscientes aún de todo el daño que puede llegar a hacer”. El gran problema es, según Masip: “La dependencia, cómo a la gente le cambia el ánimo a peor cuando se queda sin Facebook o WhatsApp”.

El especialista propuso la creación de “leyes estatales que rijan el buen uso de las nuevas tecnologías. No hay herramientas para educar a la población más joven, quienes son los que más las usan. Estamos dejando que la tecnología avance libremente y las consecuencias son evidentes”.