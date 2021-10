Noticias Ossandón criticó acusaciones de Galli a Boric y Provoste: “Son absolutamente desubicadas” El senador Manuel José Ossandón emplazó al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, por las acusaciones contra la oposición por la violencia en las manifestaciones durante la conmemoración del 18 de octubre. El subsecretario Galli acusó durante la mañana a Gabriel Boric, Yasna Provoste, Fernando Atria y Catalina Pérez de ser responsables de la violencia registrada la jornada de este lunes en el marco del segundo aniversario del estallido social. Respecto de lo anterior, Galli apuntó contra los candidatos Gabriel Boric y Yasna Provoste específicamente por su apoyo a la ley de indulto para los “presos políticos“. Ante esto, el senador oficialista mostró su descontento, señalando que las palabras de Galli son “absolutamente desubicadas” y también afirmó que “la culpa la tenemos todos. No hemos sido capaces de hacer una reforma verdadera a Carabineros y tener protocolos como corresponde para darle duro a los delincuentes”. “Lo que pasó anoche es una vergüenza. Pero es una vergüenza que todo el mundo político, incluido el gobierno, estén como comentaristas de lo que pasó. Anoche vivimos en un país indefenso, donde un grupo de delincuentes llegaba con neumáticos, que no son tan fácil de conseguirse”, subrayó. Personalmente el senador Ossandón señaló que sentía “una pena tremenda de ver lo que ocurría en Puente Alto, donde un grupo atacaba la comisaría y los Carabineros escondidos porque tienen orden de no hacer nada. Quemaron nuestro registro civil que nos costó un mundo hacer y construir, todas las mañanas son cuadras de colas para que atiendan a la gente“, cerró.

