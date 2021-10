Cadem: Kast lidera carrera presidencial en empate técnico junto a Boric y con Sichel bajando al cuarto lugar

Cadem publicó su encuesta de Plaza Pública de esta tercera semana de octubre, donde el candidato del Partido Republicano se alzó en el primer lugar, por sobre Gabriel Boric.

En una nueva entrega de su encuesta Plaza Pública, Cadem confirmó que José Antonio Kast se impuso en el primer lugar de la medición con un 21% de las preferencias, por sobre Gabriel Boric, que bajó un punto (20%) y se mantiene en segundo lugar, en un empate técnico entre ambos abanderados.

En tercer lugar, Yasna Provoste con 12%, mientras que Sebastián Sichel bajó a un 7% de las preferencias. Seguido de Sichel, Franco Parisi suma 6% de la intención de voto, seguido por Marco Enríquez-Ominami con 4% y Eduardo Artés con 3%. Un 27% no votaría, dice que ningún candidato, no sabe o no responde.

Con respecto de los escenarios para la segunda vuelta, Gabriel Boric sigue liderando en todos los panoramas posibles. Frente a Sichel se impone con un 41% frente a un 35%. Con Provoste lo hace con un 39% contra un 35% de la candidata de centroizquierda. Contra José Antonio Kast, Boric se alzaría con un 43% frente a un 35% del candidato de derecha.

En relación con el último debate presidencial, un 32% estima que José Antonio Kast fue el ganador del encuentro, seguido por Gabriel Boric (17%) y Yasna Provoste (15%). Sichel (4%) y Artés (2%) tuvieron el peor desempeño en el debate organizado por Mega, Canal 13 y TVN.

Aspectos técnicos

La técnica utilizada fue la llamada telefónica por medio del sistema Cati a celulares. El universo fue hombres y mujeres de 18 años o más, habitantes de las 16 regiones de país, por medio de un muestreo probabilístico con selección aleatoria, estratificado por región. La muestra total fue 706 casos, con un margen de error de ±3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza. Se alcanzó una cobertura total de 176 comunas, donde el 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% en población rural.

Para lograr los 706 casos efectivos se realizaron un total de 4.156 llamados, lo que representa una tasa de éxito del 17%. Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por zona, género y edad, obteniendo una muestra de representación nacional para el universo en estudio.

Revisa la encuesta completa aquí.