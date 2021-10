Artés y peculiar reflexión sobre Kast: ‘El demonio no quiere llevárselo’

Eduardo Artés, candidato presidencial de Unión Patriótica, emplazó nuevamente a José Antonio Kast, al igual que en el debate de esta misma semana.

Durante la jornada de este lunes el candidato Artés le dijo a Kast que “Dios lo quiere mucho para mantenerlo todavía acá”. Tras esto, fue consultado durante el debate Archi sobre esa frase, a lo que el candidato respondió: “Dios tiene que quererlo mucho, porque si no, ya no estaría acá. El demonio también tiene problemas y no quiere llevárselo“.