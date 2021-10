Asesor de Sichel renunció a su comando tras revelaciones por financiamiento de pesqueras en su campaña de 2009

Cristóbal Acevedo, quien era el principal asesor de Sichel, dio un paso al costado en la campaña del candidato independiente de la derecha.

Una “acción que busca afectar la candidatura de Sebastián Sichel”, fue lo que calificó el asesor del candidato derechista. Cristóbal ‘Beto’ Acevedo, uno de los más cercanos a Sichel, decidió dejar la campaña presidencial donde se mantenía como principal asesor, luego del reportaje emitido durante la noche de este martes por CNN Chile y Chilevisión.

Acevedo fue mencionado dentro de la investigación como uno de los asesores importantes de la campaña de Sichel al congreso, yq que tenía conocimiento del financiamiento de esa campaña. Hoy anunció la renuncia por medio de un comunicado, tras dos semanas trabajando como coordinador general del comando.

“Sin perjuicio de la bajeza que este ataque constituye, no me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña”, deslizó.

También, agregó que lamenta “que dicho medio de comunicación se haya prestado para esta injusta maniobra en medio de una campaña electoral, dañando en especial a quienes me rodean. Nunca ha existido investigación judicial alguna por los hechos en cuestión, ocurridos hace ya más de una década“.

Además, el ahora ex asesor de Sichel anunció “acciones judiciales civiles y penales en contra de quienes resulten responsables“.

Revisa el comunicado completo: