Con un pie fuera de Qatar: Chile cae por 2 a 0 en Lima y se aleja del mundial

El equipo de Lasarte, que nunca pudo encontrar conexiones en ofensiva, dejó escapar el primero de los tres partidos de la triple fecha clasificatoria y cayó por 2 a 0 con dos errores defensivos de manual. Con la sorpresiva inclusión a último minuto de Marcelino Núñez dentro de la oncena inicial, que cumplió e incluso superó las expectativas, el equipo de Lasarte al comienzo mostró pequeños tintes de genialidad, pero sólo en algunos momentos de la etapa inicial.



Desde el comienzo del partido se vio como el escueto planteamiento ofensivo de Martín Lasarte no rendía frutos. Alexis Sánchez, que pocas veces decepciona, hoy estuvo a punto de hacerlo. Fue irrelevante en ataque y no pudo construir desde su posición. Ben Brereton, que si bien estuvo activo y entusiasta en los intentos ofensivos de Chile, no pudo tampoco alimentarse de pases por parte de sus compañeros, y terminó jugando incluso por la banda en el segundo tiempo, donde desapareció. Sebastián Vegas no logró conectar nunca con el partido y tampoco tomarle el peso a la tarea que tenía en la zona defensiva, y terminó costándole muy caro. En general Chile tuvo pocas oportunidades para subir al área del conjunto del Rimac, con poca claridad en la última pelota y con muchísimas dudas en las llegadas a la última línea.