Clasificatorias a Qatar 2022: Gonzalo Fouillioux te explica qué necesita Chile para meterse en la pelea

Las clasificatorias al mundial de Qatar 2022 están cada vez más bravas, con muy pocos puntos de diferencia entre la zona de clasificación y repechaje y la parte baja de la tabla.

Chile enfrentará una complicada fecha triple clasificatoria frente a Perú, Paraguay y Venezuela, los días 7, 10 y 14 de octubre respectivamente. Con la presencia de los referentes más importantes de la selección chilena, nuestra ‘Roja’ saldrá a buscar meterse nuevamente en la zona de clasificación.

En este breve video nuestro Gonzalo Fouillioux te explica lo que pasa hoy con Chile:

El conjunto dirigido por Martín Lasarte suma sólo 7 puntos en 9 partidos, y se ubica en la octava posición de la tabla. El equipo chileno está a 6 puntos del quinto puesto (puesto de repechaje) y del cuarto puesto, donde se canjean directamente pasajes a Qatar.

¿Qué resultados necesita el equipo de Lasarte para meterse en la pelea?

Al tratarse de rivales directos, los duelos ante los peruanos, paraguayos y venezolanos serán los más importantes para seguir con opciones de ir al mundial.

Frente a Perú durante la jornada de este jueves a las 22:00 horas de nuestro país, Chile debe ganar si desea pasar al ‘Rimac’ en la tabla, de manera que quedaría con 10 puntos. En los otros duelos que se juegan, Chile tiene que esperar que Venezuela no le gane a Brasil, que Colombia no le gane a Uruguay -o al menos que empaten-, que Bolivia no sume de a tres contra Ecuador o que empaten y que Argentina logre vencer a Paraguay.