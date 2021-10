Presidente Piñera responde a acusación por ‘Pandora Papers’: “No pudo haber ningún conflicto de interés”

El presidente Piñera abordó en un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda la polémica tras la publicación de Ciper por los ‘Pandora Papers’.

En el artículo publicado por Alberto Arellano y Francisca Skoknic (LaBot), se señala que el presidente y Carlos Délano, empresario procesado por el caso Penta, sellaron el acuerdo por la compraventa de Minera Dominga en las Islas Vírgenes.

Pasado las 2 de la tarde el presidente comenzó diciendo que: “Quiero afirmar en forma clara que, como es de público conocimiento, desde abril de 2009, hace más de doce años, me desligué absoluta y totalmente de mi participación de Minera Dominga y de todas las otras empresas que tenía (…) a partir de esa fecha, dejé de tener conocimiento de lo que ocurría con esas empresas”.

El presidente, también expresó que: “De forma voluntaria, constituyeron también fideicomisos ciegos mi mujer y mis hijos, como una muestra de transparencia hacia el país“, sostuvo.

Sobre la venta de Minera Dominga, además afirmó que a él no le fue “ni consultado” ni tampoco tuvo conocimiento. Asimismo, agregó que: “Los hechos fueron investigados por el ministerio público, y fueron resueltos en el año 2017. Al final de esa investigación, la fiscalía ordenó cerrar la causa“.

Desde La Moneda, Piñera estimó que: “El producto de la venta de Minera Dominga cumplió estrictamente con las políticas tributarias para nuestro país. Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversiones constituidas en el extranjero“.

Además, el mandatario declaró que: “Desde Marzo de 2018, mis activos financieros y los de mi familia, están siendo administrados por un fideicomiso ciego. Yo no conozco las inversiones y movimientos que se realizan“.

Consultado por la cláusula del tercer pago de la venta de Minera Dominga y si representa un conflicto de interés, Piñera respondió que: “La venta, su estructura y la modalidad de pago fueron conocidas por la fiscalía y los medios (…) no es cierto que no haya una información nueva. Como Presidente de la República jamás he dejado de beneficiar el bien común. No pudo haber conflicto de interés”.

Sobre el mismo punto, el presidente comentó que: “La empresa no hizo ninguna presentación a autoridades del estado, por lo que no pudo haber conflictos de interés”. Respecto de una eventual acusación constitucional en su contra, la primera autoridad del país analizó que: “No tiene ningún fundamento“.

Finalmente, sobre la decisión de no firmar el acuerdo de Escazú, Piñera subrayó que “parte del tratado pasa por encima de la legislación chilena“. También dijo que: “Puede significar que países vecinos puedan llevar a Chile a la corte de La Haya por temas medioambientales. No es favorable para los intereses de Chile“.