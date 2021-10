Instagram, WhatsApp y Facebook presentan caída generalizada

Las principales redes sociales Instagram, WhatsApp y Facebook presentan a esta hora una caída generalizada de sus servicios.

Pasadas las 12 horas de esta jornada, varios usuarios reportaron problemas en WhatsApp, Facebook e Instagram. Por el momento, no es posible enviar y recibir mensajes en las diferentes aplicaciones.

Ya van al menos tres caídas a nivel mundial durante estos últimos tres mesos, desde que Facebook tiene el control de Instagram y WhatsApp.

Fue en Twitter donde miles de usuarios comentaron sobre esta caída mundial, pero esta igualmente tuvo problemas por unos minutos. Además, Snapchat y Telegram presentaron intermitencias luego de que Twitter sufriera este inconveniente.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021