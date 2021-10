Facebook: Reportan que trabajadores tampoco pueden entrar al edificio porque sus credenciales no funcionan

La caída generalizada de los servicios de Facebook también está afectando a los empleados de la compañía, que no pueden acceder a las dependencias del edificio debido a que las credenciales no están funcionando.

Según información que publica el New York Times a esta hora, el apagón mundial de Instagram, WhatsApp y Facebook está afectando a los edificios de la compañía, por lo que también se dificulta un avance para evaluar la interrupción del servicio.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021