El día en que Sichel se opuso al retiro del 100%: “Muchos parlamentarios son de gatillo fácil”

Sebastián Sichel sigue en el ojo del huracán político, luego de reconocer que realizó retiros de fondos para ponerlo en su cuenta personal de su APV.

Sichel ha sido un fiel opositor a la política de los retiros de fondos implementada durante la pandemia, debido a la falta de recursos que el estado entregó en el peor momento económico de la crisis por el coronavirus,

Sichel, reconoció que: “Muchos, incluyéndome, hicimos retiros de nuestros fondos para mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a APV y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables”, en una declaración por medio de su cuenta de Twitter.

El candidato oficialista, fue altamente criticado tras esta confesión, ya que había sido uno de los principales rostros políticos que se hacían campaña en contra de la medida.

El 5 de junio de 2021, en plena campaña de cara a las primarias presidenciales de julio, Sichel afirmó que: “No estoy de acuerdo con retirar el 100%. Muchos de los parlamentarios son de gatillo fácil para soltar la plata de las personas, pero han sido lentos en discutir cómo mejoramos las pensiones. Llevan 6 años haciéndolo“, afirmaba.

Pero Sichel el día jueves, dijo algo completamente distinto a la política que proponía el diputado Alessandri en ese entonces.

“Si se aprueba el cuarto retiro, cosa que espero que no pase, quiero discutir en serio de por qué no retiramos el 100% de nuestros ahorros“, estableció el ex ministro. En esa línea, Sichel argumentó que “es el único camino que queda, porque es una irresponsabilidad que aquellos que no pueden financiar sus programas de gobierno, como Gabriel Boric, o aquellos que explícitamente digan que quieren expropiar nuestros fondos para garantizar programas inviables”.