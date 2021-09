Franco Parisi y alumna que lo denunció por acoso sexual: “Espero que haya superado la situación”

Este miércoles, el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió a las denuncias de acoso sexual en su contra. Estas datan desde el 2016, cuando era profesor del Rawls College of Business. El abanderado aseguró que “quedó en nada” y que ojalá la denunciante “haya superado la situación”.

La conversación se dio en el matinal Mucho Gusto, cuando Diana Bolocco recordó el episodio, preguntándole sobre la situación. Parisi entonces sostuvo que eso “quedó en nada. Fue un reclamo que hubo y quedó en nada. Si hubiera sido algo grave, eso hubiera pasado a la justicia“.

Al ser consultado si hacía un mea culpa, el abanderado respondió que sí. “Aprendí que nunca más saludo de beso, nunca más soy cercano a saludar a las personas. Ahora mantengo las distancias“, indicó. Ante eso, la animadora insistió, contando que “las declaraciones tienen que ver con algo más que saludo de beso como lo hacemos los latinos. Ella dice que usted le coqueteó, que ella le pregunta si usted iba a ser candidato a Presidente nuevamente y que usted le responde ‘solo si usted es mi primera dama’”.

Esas declaraciones fueron completamente negadas por el candidato. “Eso es mentira. Primero, dice que le toqué la pierna. Nosotros tuvimos que ir a bailar y en el baile ella dice que le toqué la pierna”, contó. A eso, agregó que no sabe quién es la denunciante y que “ojalá haya superado esa situación”.

Sumó que “con respecto a lo de ‘la primera dama’ que no quiere que yo sea Presidente, es mi señora. Mi señora no quiere ser primera dama, a eso es lo que yo me refería”.