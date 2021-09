VIDEO | Incendio en Ovalle deja aterradoras imágenes mientras que Onemi decreta alerta roja

La Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) decretó alerta roja por un peligroso incendio forestal en el sector de La Chimba en Ovalle, región de Coquimbo. El siniestro amenaza a las viviendas cercanas y los videos del momento revelar un panorama aterrador.

Integrantes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el departamento de Bomberos de Ovalle se encuentran en el lugar de los hechos intentando frenar las llamas. Según reporta 24 Horas, el director regional de la Conaf, Eduardo Rodríguez, señaló que la alerta roja fue solicitada por “la cercanía de las casas el incendio. El siniestro está con comportamiento errático y hay casas a 150 metros”.

La autoridad también aseguró que no hay peligro para los vecinos del lugar por el momento. De todas formas, “el humo hace que las condiciones ambientales no sean las adecuadas y hemos recomendado que se alejen de sus casas”. No se decretó de forma oficial la evacuación para poblaciones cercanas.

La información preliminar indica que no hay heridos por el fuego y que se han consumido aproximadamente 0,5 hectáreas producto de las llamas.

🔴 AHORA. Bomberos de Ovalle se encuentran desplegados en 5° alarma de incendio forestal que tiene peligro de propagación a viviendas. Le prestan apoyo bomberos de Monte Patria y Punitaqui. #BomberosdeChile pic.twitter.com/eX8M8TsELQ — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) September 27, 2021

🔴 #AlertaT13 | Incendio forestal cercano a viviendas se registra en La Chimba, Ovalle. Bomberos trabaja en el lugar. pic.twitter.com/kCRBtFOd3R — T13 (@T13) September 27, 2021