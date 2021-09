Quilpué: Niños habrían sido inoculados con vacunas que no les correspondían

Se reportó que un grupo de estudiantes en Quilpué fueron vacunados por error con vacunas que no correspondían. Los propios apoderados de la Escuela Delfina Alarcón señalaron lo ocurrido, indicando que no recibieron la vacuna que deberían según su edad y sexo. Según información preliminar, se trata de niños de primer, cuarto, quinto y octavo básico. Este proceso no tiene que ver con la inoculación contra el covid-19.

En principio se habla de al menos cuatro niños que recibieron la vacuna TDPA, que protege a adolescentes contra el tétano, difteria y tosferina. En realidad, estos estudiantes tenían que ser inoculados contra el virus del papiloma humano (VPH). La situación se descubrió cuando el personal se percató que sobraron vacunas de las que debían ser administradas. En un primer momento, no se tenía certeza de cuántos niños resultaron afectados.

La diputada Carolina Marzán (DC) ofició a la Subsecretaría de Salud y a la Municipalidad de Quilpué ante la gravedad de la situación. Esto sería para “esclarecer hechos, sancionar responsabilidades y realizar monitoreo a la salud de niños involucrados”.

#Colliguay. Oficié a la Subsecretaria @pdazan y a la alcaldesa @ValeMelipillan, solicitando urgente investigación para esclarecer hechos, sancionar responsabilidades y realizar monitoreo a la salud de niñ@s involucrad@s para darles ayuda médica en caso de que lo requieran. https://t.co/nfCEHR0hjl — Carolina Marzán Diputada (@carolamarzan) September 26, 2021

Durante el fin de semana, se hicieron turnos especiales para atender a los menores en caso de reacciones adversas.