Carabinero fue dado de baja por registro en donde se le ve agrediendo a convencional Tiare Aguilera

La constituyente Tiare Aguilera fue detenida durante la noche de este sábado por Carabineros, por una eventual denuncia de violencia intrafamiliar, en un procedimiento que no fue regular por parte de los funcionarios de la institución.

Durante la noche de este sábado, la convencional constituyente por el pueblo Rapa Nui, fue detenida en su domicilio por una supuesta denuncia de violencia intrafamiliar en su contra.

En el registro de la detención, se puede ver cómo el funcionario de Carabineros agredió a Aguilera, ahorcándola mientras ella pedía que “no la tocaran”.

Tras esto, se confirmó que el funcionario fue dado de baja. “Carabineros ha desarrollado una investigación en dependencias de la Prefectura Santiago Oriente, y a la luz de los nuevos antecedentes surgidos producto de imágenes publicadas en redes sociales, ha tomado la determinación de dar de baja de las filas de la institución al funcionario involucrado en la agresión“, señaló el general Jean Camus, jefe de la Zona Santiago Este.

Así fue el momento:

Abuso brutal de la fuerza.

Carabinero AHORCA a Constituyente Tiare Aguilera en un procedimiento x una denuncia de violencia instrafamiliar q la CC dice no existir y q no hay denuncia al respecto, pero independiente del hecho Carabineros NO puede proceder así pic.twitter.com/FKkX8c9jtv

— Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) September 26, 2021