Convención Constitucional: Confirman caso de Covid-19 al interior del órgano redactor

Este viernes, se confirmó un contagio de covid-19 al interior de la Convención Constitucional. Se desconoce la identidad de la persona contagiada y la situación está siendo revisada por la Mesa Directiva.

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región Metropolitana irá a el ex Congreso para evaluar medidas sanitarias y los pasos a seguir. Hasta que no se sepa más de la situación, los convencionales constituyentes no trabajarán de forma presencial. Se prevé que no será hasta al menos las 12:00 de esta jornada.

NOTICIA EN DESARROLLO.