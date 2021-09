Cámara de Diputadas y Diputados rechaza proyecto que buscaba prohibir carreras de perros en Chile

Durante la jornada de este jueves, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto de ley que buscada la prohibición y sanción de las carreras de perros. Luego de la votación, la iniciativa queda archivada y no se podrá legislar sobre este tema en el periodo de un año.

El proyecto fue presentado en 2019 y se trataba de una modificación a la Ley 20.380 de Protección de Animales. El texto buscaba prohibir en Chile las carreras de perros, de cualquier raza. Aunque contemplaba toda la especie, la iniciativa tenía un foco en los galgos, porque son los más explotados con este fin en el país.

La propuesta establecía sanciones, tanto de presidio menor en su grado mínimo (desde los 61 a 540 días), como una multa monetaria de hasta aproximadamente un millón y medio de pesos.

El debate estuvo marcado por opiniones divididas. Por un lado, estaban quienes argumentaban que las carreras no son maltrato animal, sino que es una “tradición” y por tanto no debe ser eliminada. Incluso un grupo de criadores de galgos se presentaron a las afueras del Congreso, para protestar contra el proyecto.

Criadores de galgos de todo Chile se reúnen en las afueras del Congreso Nacional para protestar contra el proyecto que busca prohibir las carreras de perros. La iniciativa se vota hoy en la sala.@24HorasTVN pic.twitter.com/ShmggesCiA — Poirot Escovedo (@poirotes) September 23, 2021

Por el contrario, diputados partidarios de la iniciativa declararon que este tipo de actos son “una forma de explotación animal” y por eso deben ser prohibidas.

Finalmente, el proyecto tuvo 59 votos a favor, 40 en contra y 22 abstenciones, por lo que no logró la votación suficiente para seguir su trámite.