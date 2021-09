Banco Central: Institución aclaró lo que ocurrió con los retiros de las AFP

Tras las polémicas declaraciones del diputado Guillermo Ramírez, el Banco Central salió al paso de las acusaciones de que el pago del primer, segundo y tercer retiro hubiesen sido pagados por la entidad bancaria.

El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, encendió la polémica por sus declaraciones en el matinal de Chilevisión, ‘Contigo en La Mañana’, junto a Julio César Rodríguez.

Estas fueron sus declaraciones:

“¿Tú sabes quién pago el primero, segundo y tercer retiro? No fueron las AFP. Fue el Banco Central, que le prestó esa plata a las AFP, que después tienen que devolver, justamente para que las AFP no tuvieran que vender todos los activos altiro y se fueran la economía y los valores al suelo. Y el Banco Central ha advertido que no le queda lata para prestarle a las AFP, y que, si hay un cuarto retiro, entonces van a tener que vender todos los activos, y eso va a hacer que la bolsa se derrumbe”.

De ahí en adelante obviamente comenzaron a encenderse los ánimos por la grave acusación del parlamentario oficialista, que acusaba que el Banco Central básicamente e había “prestado plata” a las administradoras de fondos de pensiones.

Debido a la situación, el Banco Central tuvo que salir al paso de estas declaraciones, y negar rotundamente que eso fuese real.

“Como se ha informado en diversas ocasiones, desde noviembre de 2019, el BCCh ha adoptado un conjunto de medidas excepcionales para enfrentar episodios de volatilidad financiera, asociados a ajustes abruptos y significativos de portafolio. Todas estas iniciativas, enmarcadas en su mandato legal, esto es el resguardo de la estabilidad de la moneda y la estabilidad del sistema de pagos, han tenido como objetivo principal mitigar el impacto de estos episodios sobre los mercados y, por ende, sobre las condicionas financieras que enfrentan las personas”, señalaron en el documento.