Katherine Martorell se suma al debate por las ‘experiencias vitales’: “Yo fui mesera y trabajé en el mall”

Katherine Martorell, vocera de la campaña del candidato presidencial Sebastián Sichel comentó que también tenía experiencias vitales, como las que apuntó el candidato de ‘Chile Podemos +’ que Gabriel Boric carecía.

En un nuevo round político, la ex subsecretaria de Prevención de Delito, y ahora vocera de la campaña del candidato oficialista, volvió a criticar la falta de experiencia de Gabriel Boric para gobernar el país. “Yo creo que a Gabriel Boric le pesa no tener experiencia, él mismo dijo hace un año atrás que no sentía tener la experiencia suficiente ni estar preparado para ser presidente. Yo creo que si es experiencia ser más allá de ser diputado. No sé, haber trabajado”, afirmó.

View this post on Instagram A post shared by Revista La Máquina (@lamaquina.medio)

Tras ser consultada por las ‘experiencias vitales’ que tenía, la vocera de Sichel no dudo en contar que. “Yo fui mesera, trabajé en un mall, trabajé en el mundo privado, en el mundo público, tengo bastante experiencia profesional y creo que eso es bastante importante tenerlo para ser presidente”, sostuvo.

Recordemos que Sebastián Sichel criticó a Boric hace poco en el matinal ‘Mucho Gusto’ de Mega, diciendo que le faltaban experiencias vitales, y argumentó que él sí las tenías ya que “es padre”.