Jair Bolsonaro y sus acompañantes tuvieron que comer en la calle en Nueva York por no estar vacunados

Esta semana, Nueva York recibió a líderes mundiales que asistieron a la Asamblea de las Nacionales Unidas. Más que los discursos e interacciones entre mandatarios, algo que llamó la atención fueron particulares imágenes de Jair Bolsonaro y su comitiva. El presidente de Brasil y sus acompañantes hicieron noticia luego de tener que comer en las calles neoyorkinas. Al no estar vacunados, no contaban con la autorización para entrar a los locales.

No fue una situación sorpresiva que no lo dejaran entrar, o no debería haber sido. Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, fue claro en señalarle a los líderes mundiales que debían vacunarse para la reunión. Esto para estar más protegidos, pero también porque las normas sanitarias actuales en la ciudad estadounidense requieren vacunas para diversas actividades.

Jair Bolsonaro y sus acompañantes, escépticos de las vacunas, se presentaron de todas formas sin un esquema de inoculación completo. El mandatario, acompañado de una comitiva que incluye a dos de sus ministros, asistieron a diversas actividades en el marco del viaje, pero el interior de un restaurante de pizza no pudo estar incluido como uno de los lugares visitados.

El ministro que dio positivo

Pero el viaje no sólo será recordado por la curiosa postal, sino que también por algo más grave. Marcelo Queiroga, ministro de Salud brasileño y parte de la comitiva que acompaña al presidente, dio positivo al covid-19. La noticia fue confirmada por él mismo a través de sus redes sociales este martes, después de que ya había acompañado a Bolsonaro en distintas instancias.

“Seré puesto en cuarentena en Estados Unidos, siguiendo todos los protocolos de salud y seguridad“, informó Queiroga a través de Twitter.

Comunico a todos que hoje testei positivo para #Covid19. Ficarei em quarentena nos #EUA, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Enquanto isso, o @minsaude seguirá firme nas ações de enfrentamento à pandemia no Brasil. Vamos vencer esse 🦠! 💪🏽🇧🇷 pic.twitter.com/OIaK8hDPy6 — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) September 22, 2021

El resto de la comitiva brasileña indicó haberse realizado un test y haber dado negativo para el virus. Aún así, el hecho siembra preocupación, ante las distintas actividades sostenidas por el ministro y por el grupo brasileño completo.