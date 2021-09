José Antonio Kast pide a Felipe Guevara que “de un paso al costado” por denuncias de corrupción

José Antonio Kast, el candidato presidencial del Partido Republicano, lanzó este martes su ‘Agenda Anticorrupción‘. En ese contexto, el abanderado pidió al delegado presidencial, Felipe Guevara, “dar un paso al costado” frente a “las denuncias de corrupción que pesan sobre él y que dicen relación con su pasado como alcalde de Lo Barnechea”.

A través de Twitter, el candidato compartió un hilo del evento, haciendo énfasis en el compromiso que él y los demás representantes de su partido serán “implacables para combatir la corrupción“. Así, hizo el llamado a los nuevos alcaldes a “abrir completamente los municipios, corporaciones y fundaciones, auditarlos de principio a fin y transparentar todos los contratos, licitaciones y honorarios”.

Los nuevos Alcaldes de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea deben abrir completamente los municipios, corporaciones y fundaciones, auditarlos de principio a fin y transparentar todos los contratos, licitaciones y honorarios. — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) September 21, 2021

En el último mes, nuevo alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI) pidió investigar la administración de Felipe Guevara, según informó Cooperativa. En esa línea, el líder republicano aseguró que cree “indispensable que el ex Alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, dé un paso al costado como Delegado RM“. De acuerdo a su argumentación, “no es razonable que una figura cuestionada públicamente este sirviendo al gobierno en un cargo de la máxima relevancia, mientras no aclare estas denuncias”.