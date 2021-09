Rodrigo Rojas Vade renunció a la Convención Constituyente

Rodrigo Rojas finalmente tomó la determinación de dar un paso al costado en el órgano redactor de la nueva constitución para Chile, tras la polémica por su falso cáncer.

Por medio de su cuenta de Instagram, Rojas Vade comunicó su decisión. “Hago este video para comunicar mi renunciar a la Convención Constitucional, ya que no volveré a asistir, conectar de forma remota o participar de ninguna otra votación, independiente de mi estado de salud”, detalló.

🔴 #AlertaT13 | Rodrigo Rojas Vade renuncia a la Convención Constitucional a 2 semanas de admitir que mintió sobre su cáncer — T13 (@T13) September 20, 2021

La principal razón de su renuncia, es la polémica que causó la revelación de que no padecía cáncer, como había afirmado en diferentes ocasiones durante su campaña para la Convención y también durante las protestas de octubre de 2019.

La semana pasada, se conoció el verdadero diagnóstico de Rojas Vade eran las enfermedades de sífilis, trombocitopenia inmunitaria (PTI) y la enfermedad de Behcet, las que le fueron detectadas durante la última década.

Desde la mesa directiva de la Convención aún no se han manifestado, pero si se sabe que esta renuncia no es oficial, ya que no existe un mecanismo regular para renuncias al órgano.