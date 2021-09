Estados Unidos exigirá a viajeros que cuenten con la vacuna contra el coronavirus para ingresar al país

Este lunes, el gobierno estadounidense anunció que desde noviembre exigirán a los viajeros tener esquema de vacunación completo para ingresar al país. Además, deberán mostrar un test negativo hecho hasta antes de entrar a Estados Unidos.

Según reporta el medio NCB News, el coordinador de la respuesta al covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, señaló las distintas medidas que se tomarán en septiembre. Entre ellas, incluye tener que mostrar el certificado de vacunación antes de tomar el vuelo y testearse antes y después del viaje. Por ahora, no hay anuncio de qué vacunas serán aceptadas o siquiera si es alguna en específico

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) también exigirá a las aerolíneas que recolecten la información de cada viajero a los Estados Unidos para facilitar la trazabilidad. Dentro de esa información, requerirán números telefónicos y correos electrónicos, para ayudar a los funcionaros de la salud a contactarlos con más facilidad.

Por ahora, no hay restricciones para vuelos domésticos, pero Zients dice que no descartan la posibilidad. Estas nuevas medidas aplicarán solo para los viajes por aire, no para los cruces por tierra.