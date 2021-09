Festival de Viña se suspende por segundo año consecutivo

La última semana de febrero era usual disfrutar del Festival de Viña. Desde la gala, hasta las presentaciones de cada día, por años fue una costumbre para terminar el verano. Sin embargo, por la pandemia, este 2021 no tuvimos el panorama y tampoco lo tendremos para el 2022, porque será cancelado por segundo año consecutivo.

Previo a la reunión fijada entre el municipio viñamarino, Canal 13 y TVN, el concejal Sandro Puebla afirmó a Chilevisión que el certamen no tendrá una nueva versión el próximo año. “No, no se realiza. Es lamentable, pero la verdad de las cosas es que estas mesas de trabajo han sido tirar y aflojar”, sostuvo.

La alcaldesa Macarena Ripamonti enfatizó que el año pasado “hasta último momento se sostuvo la tensión de si realizarlo o no“, porque los canales tenían que cumplir con el contrato. Sin embargo, finalmente el certamen fue cancelado por los protocolos sanitarios.

Luego de que se tuvieran los argumentos de los canales y de los distintos representantes en el concejo comunal, la alcaldesa hizo el llamado a suspender el festival y que el 2023 se pueda retomar la costumbre, con el mejor certamen posible. Finalmente, la instancia votó, determinando la cancelación del Festival de Viña para el año 2022.

Los canales, ante la preocupación de los concejales, se comprometieron a realizar actividades y programación que promuevan el turismo y el comercio en Viña del Mar, ya que según lo expuesto por los representantes comunales, esa sería una de las áreas dónde más afecta la suspensión.