11-S. La Amenaza de Al-Qaeda Continúa: El libro que aborda los 20 años de la tragedia que cambió al mundo

El 11-S o 9/11 cambió la forma de ver el mundo completamente, fue un día que marcó un antes y un después en todo sentido: en la manera de ver las relaciones internacionales, la seguridad a la hora de volar y también en la forma en que se miraba al terrorismo.

Gonzalo Montaner y Andrea Arístegui en su libro “11-S: La amenaza de Al Qaeda continúa” abordan la importancia de ese día para la historia de la humanidad, lo que causó en el mundo y lo que pasó ese día. Al Qaeda, el grupo terrorista del medio oriente, obligó a un cambio radical en la seguridad a nivel mundial.

También, hizo un cambio importante en cómo las salas de prensa a nivel mundial cubrían distintos temas. Así lo cuenta Gonzalo Montaner, coautor de la entrega. “Esto cambió la forma de cubrir varios temas y re ordenar su programación, y estar 24 horas viendo esta situación. Hubo que aprender nuevos términos, comenzar a ver países en el mapa que no estábamos acostumbrados“, contó.

Sobre el título del libro, Montaner analizó que el título tiene que ver con que “la amenaza de Al Qaeda nunca se fue. La amenaza sigue latente en países que están un poco fuera del foco de los medios de comunicación (…) el gran éxito de Al Qaeda y de los grupos yihadistas es su capacidad de adaptación y mutación. Más allá que la cúpula de Al Qaeda haya caído, la amenaza continúa“.

Por su parte, Andrea Arístegui, periodista de Radio Infinita y Meganoticias comentó sobre el libro y su temática que: “Al Qaeda no despareció, sigue muy activo, y sigue siendo una amenaza no sólo para Estados Unidos, sino que también para el mundo. Quienes puedan tener el libro se encontrarán con una revisión de hechos que para quienes tenemos más de 40 años es bien interesante, para acordarnos de lo que ocurrió en el mundo en este tema. También, es un ejercicio periodístico para ver hechos que quizás no tuvieron tanta repercusión en el mundo, pero que fueron muy importantes“, detalló.

Asimismo, Arístegui expresó que: “Lo que cambia desde el 11 de septiembre hasta ahora, son los métodos que utilizan para atentar contra su enemigo: occidente. El hecho de que no tengan la capacidad de hacer atentados con la magnitud del 11-S no implica que no sigan operativos y que no sigan siendo una amenaza“, agregó.

