Revelan audio de Rojas Vade donde explica por qué no usaba sus datos en rifas y colectas

El caso de Rodrigo Rojas Vade sigue sumando más detalles y antecedentes que dan de qué hablar. Luego de que el constituyente admitiera no tener cáncer por un reportaje de La Tercera, se han dado distintas repercusiones, como su renuncia a la vicepresidencia de la Convención y el inicio de una investigación en su contra. Ahora, se sumó un nuevo capítulo a la polémica, con la revelación de un audio donde el convencional explicaba por qué no usaba sus datos en rifas a su beneficio u otro tipo de donaciones.

Evelyn Salgado, paciente de cáncer y activista, dio a conocer en Contigo en la mañana de Chilevisión el audio en cuestión. Antes había publicado al respecto en su página de Facebook, denunciando la situación. “Te ayudé a difundir tu rifa, ¡te transferir yo misma! Ahora entiendo porque no tenía que ser a tu cuenta, ya que dijiste que tu persona estaba muy expuesta, cuando en realidad era porque todo era falso“, escribió.

Salgado explicó que “le escribí que por qué no mejor daba su cuenta personal, así la gente le transfería directamente a él. Hablé con una persona, que era su tía eso fue lo que me dijo. El número salía en la rifa, por eso llegué donde esa señora”.

El audio

La respuesta de Rojas Vade llegó en forma de audio, que Evelyn dio a conocer en el reportaje. “Mi tía me contó que estuvieron hablando por el tema de la cuenta. Quería comentarte que esa fue decisión mía“, parte explicando el constituyente. Agradeció también los aportes y la difusión, a la par de ‘explicar’ la situación.

“Yo la verdad no quiero publicar en una, valga la redundancia, publicación pública mis datos personales. Sé que 99,9% ayuda desde el corazón, pero siempre hay un 1% que no lo hace y yo, más allá de estar ligado a la lucha contra el cáncer, también estoy ligado a una posición política extrema y más endurecida“, detalló para justificar su decisión.

“Fue decisión mía y lo mantengo así, amiguita. Desde ya mandarte un abrazo, agradecerte por la ayuda y que tengas un lindo fin de semana”, concluyó.

Salgado, en su momento, confío en sus palabras y se conmovió por su relato y aportó, aunque ahora dice haberse dado cuenta de que, probablemente, la verdadera razón para no dar sus datos era la falsedad de la historia. Además, agrega que “no me significó mayor sacrificio aportar con algo, de hecho ni siquiera me acuerdo cuánto fue. Lo que a mí me molesta y duele es que puse mi plataforma”.