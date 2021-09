Rojas Vade: Las imágenes con las que el constituyente fingía estar en tratamiento por cáncer

El pasado sábado, Rodrigo Rojas Vade confesó a través de redes sociales que no sufre de cáncer, como todos creíamos. Aunque su lucha desde el estallido social era visiblemente la de una persona contra la enfermedad y el sistema, la mentira no viene desde el estallido o la campaña electoral. Según él mismo admitió en su entrevista con La Tercera y en su publicación en Instagram, el cáncer fue la enfermedad que asumió para no admitir su diagnóstico. Sus publicaciones en redes sociales fueron gran parte de la mentira.

Las publicaciones en Instagram

Si bien la primera foto de Rojas Vade en la clínica en su Instagram (que ahora se encuentra privado) es del 2014, no es hasta el 13 de julio de 2015 que comenzó a hacer alusión directa al cáncer. Acompañando a una imagen de su brazo con diversas vías y un pulgar arriba, están los hashtag #CancerFighter y #CancerWarrior. Sería la primera de muchas fotos en la que mostraba su tratamiento en redes sociales.

A finales de ese mismo año, publicó fotos de su viaje a Barcelona, donde se habría hecho tratamiento. Incluso hay una foto con el catéter a la vista, mientras está en la playa. A los hashtags de la publicación anterior, se le sumaron #Quimioterapia y #Leucemia.

A medida que iban pasando los años, mantenía fotos de su tratamiento, pero también de viajes y su trabajo. Eso hasta octubre del 2019. El 17 de ese mes, el ahora constituyente estaba hospitalizado, según la foto que subió. Aún tenía barba, pelo y sus cejas, algo que él mismo indicaba después que había perdido con las quimioterapias.

Poco más de un mes más tarde, comenzaron sus publicaciones en la llamada ‘Plaza Dignidad’. Ahí, Rojas Vade ya aparece sin pelo y con los catéter a la vista en las fotos que está a pecho descubierto. Desde sus primeras apariciones, el cáncer y lo difícil que es vivir con él en Chile fue su bandera de lucha. La foto con el cartel “No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio” fue una de las más conocidas.

Durante el estallido y el año posterior fue cuando la imagen del ahora constituyente se hizo conocida. Ahora, incluso más gente llegaba a sus redes sociales, a ver su ‘lucha’ a través de las fotografías que subía. Abundaron fotos en hospital, de tratamiento, todas con su respectiva historia de hospitalización o quimioterapia en la descripción, lo que hacía difícil sospechar que no se tratara de cáncer.

Sus propias redes no fueron las únicas utilizadas. En campaña para ser constituyente, un video subido por la Lista del Pueblo también causó revuelo y apareció incluso en la franja televisiva. En él, Rojas Vade está en una cama de hospital, con una voz apenas audible, hablando sobre las deudas que supuestamente había adquirido para tratar su enfermedad.