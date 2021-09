Tribunal Electoral excluye a ME-O de las presidenciales

Durante la noche de este sábado, el Tribunal Electoral Metropolitano dio a conocer una nueva resolución involucrando a Marco Enríquez-Ominami (ME-O). El documento comunica la decisión de dejar del padrón electoral al fundador del Partido Progresista, impidiéndole votar y, quizás, seguir siendo candidato.

De acuerdo al documento, el abogado Mario Enrique Bosso presentó una reclamación para dejar a ME-O fuera del padrón de la elección general de noviembre. Esto por su relación con el caso OAS, ya que si bien fue absuelto, sigue estando involucrado en una causa judicial activa.

“Lo anterior, porque, según alega el reclamante, al existir auto de apertura de Juicio Oral, firme o ejecutoriado, correspondería aplicar la suspensión del derecho de sufragio al impugnado de autos“, explica el texto.

La reclamación fue acogida por el Tribunal. “Se dispone que el Servicio Electoral deberá excluir del Padrón Electoral Auditado a don Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio”, concluye la resolución.

Aún no hay claridad de si esto dejaría fuera de la carrera presidencial a ME-O o sólo le quitaría su derecho a voto

Después de la publicación del documento, Enríquez-Ominami se refirió a la situación a través de sus redes sociales y da a entender que va a apelar.

“No voy a aceptar que en Chile no se respete la inocencia”, declaró. Además, aseguró que esta situación pone en juego al Estado de Derecho y las instituciones están siendo utilizadas “con fines políticos”.

Vamos a luchar, hasta el final. No voy a aceptar que en Chile no se respete la inocencia. Lo que está en juego es el Estado de Derecho. No permitiremos que las instituciones sean utilizadas con fines de políticos.

— Marco Enríquez (@marcoporchile) September 5, 2021