Robbie Robinson: Las razones de su salida de la nómina de ‘La Roja’

Robbie Robinson fue convocado por Martín Lasarte para afrontar la fecha triple de las Clasificatorias para Qatar 2022. Sin embargo, el joven delantero nacido en Estados Unidos decidió no seguir en Juan Pinto Durán y volverá a Estados Unidos.

Según informó la ANFP mediante sus redes sociales, las razones de la salida de Robinson desde la convocatoria se debían netamente a problemas personales del jugador.

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el jugador Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de la Selección Chilena que se prepara para los partidos clasificatorios ante las selecciones de Brasil, Ecuador y Colombia.

La decisión fue adoptada debido a razones personales del deportista.”

Sin embargo, minutos después de esta declaración oficial, el delantero que milita en el Inter Miami de su país natal, salió a aclarar que estaba reflexionando por qué selección quiere jugar. Una razón que lo llenó de críticas por parte de los hinchas.

Ahora sí, la verdadera razón por la que se fue Robbie Robinson pic.twitter.com/BgrxEhdTW0 — Haizenverg (@Haizenverg) September 2, 2021

Robbie Robinson que le vaya bien pic.twitter.com/4PV2LymU0o — Michael J ⚡ (@michaeljmjmjm) September 2, 2021

Ben Brereton viendo a Robbie Robinson devolverse a USA, confirmando que el gringo más querido en Chile sigue siendo ÉL: pic.twitter.com/6ZsUk9J1dy — Javier Manríquez (@guororororoi) September 2, 2021

“Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de ‘La Roja’ por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por cómo me han tratado.En este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a Inter Miami a llegar a los playoffs”,aludió el ahora ex seleccionado chileno.

Según apuntan distintos medios especializados, Robinson habría recibido una llamada desde Estados Unidos, para intentar volver a contar con él para la selección mayor, especialmente por los sueldos que ofrece ese combinado. Esto, sumado a la casi probable clasificación de Estados Unidos al mundial de Qatar, tienen a Robinson en el ojo de la polémica.