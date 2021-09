Nueva York: Las impactantes imágenes de la emergencia por las lluvias extremas

Nueva York sufre por culpa del huracán ‘Ida’, que dejó terribles estragos en la ‘Gran Manzana’, su metro y en las calles, que se encuentran colapsadas.

Una de las ciudades más grandes y pobladas de todo el mundo se encuentra en un crítico estado climático, a causa de las lluvias que dejó el Huracán ‘Ida’. Hasta ahora, se ha reportado un total de nueve muertos por culpa de desastre ambiental que azota a Nueva York, y miles de damnificados a lo largo de Manhattan.

Así está el metro de la ciudad:

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, señaló hoy que la población “está pasando un infierno” debido a las terribles inundaciones que provocó la tormenta Ida y detalló que son una “llamada de atención” por el cambio climático. De Blasio agregó además que se debe modificar la forma de enfocar “la brutalidad de las tormentas” a partir de ahora.

En cuanto a las calles de Nueva York, hasta anoche se encontraban completamente inundadas, con cortes de luz y servicios básicos para gran parte de la población. La comunicación y transporte hoy por hoy se están haciendo cada vez más complicados para los neoyorquinos, que sufren los estragos de esta tormenta.

Queens Boulevard in Maspeth/Corona is a literal river at the moment. Bus fully flooded driving through, multiple cars stuck in the water. Absolutely insane. pic.twitter.com/LuSL9uWCEl

— Joe English (@JoeEEnglish) September 2, 2021