El triste mensaje de Alexis de cara al duelo de La Roja con Brasil

A pocas horas del partido de La Roja contra Brasil, Alexis Sánchez mandó un mensaje de aliento al equipo a través de redes sociales. El ‘Niño Maravilla’ también expresó su tristeza, de no poder estar en la cancha con los demás jugadores.

“No se imaginan lo triste que estoy por no estar con ustedes“, escribió el delantero, acompañado de una foto con sus compañeros. El mensaje no se queda solo en la tristeza, sino que también le da aliento al equipo, diciendo que sabe “que lo harán de la mejor forma posible (como siempre) y, pase lo que pase, estoy orgulloso de ustedes“.

Desde la cuenta oficial de la selección, le aseguraron a Alexis que “lo dejarán todo, como siempre. Nos vemos pronto“.