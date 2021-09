ABBA: La banda regresa después de 40 años, con nueva música y un show holográfico

Han pasado 40 años desde la última vez que estrenaron un álbum de estudio, pero al fin, la icónica banda de pop ABBA está devuelta. Con 5 nuevas canciones y un concierto holográfico, el grupo sueco está dispuesto a volver a impactar al mundo entero con sus éxitos.

Los rumores de su regreso ya circulaban desde hace más de un año y la propia banda lo estaba confirmando, con su presencia en las redes aumentando a cada minuto (incluso con una cuenta de TikTok). Durante la última semana, todas las plataformas de la banda cambiaron, para anunciar este nuevo proyecto: ABBA Voyage. “Gracias por esperar, el viaje está por comenzar” es el mensaje con el que reciben a sus seguidores, invitándolos a embarcarse en lo nuevo de Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid.

Pero lo más novedoso no es la música en sí, sino la forma en la que la llevarán a los escenarios. La banda se presentará en vivo… más o menos. Los cuatro integrantes de ABBA se presentarán en una modalidad digital, como hologramas.

Para esto, se usó tecnología de Industrial Light & Magic, la empresa dedicada a producir efectos visuales fundada por George Lucas. El “revolucionario concierto”, como ellos mismos lo describen, será presentado por primera vez en Londres, donde los fans podrán escuchar la nueva música y también los más grandes éxitos.

What do you think of the new look everyone?

💥 @ABBA are back with #ABBAVoyage, a brand-new album and revolutionary concert 💥

For the concert, the band have been digitised using state-of-the-art motion capture technology, designed by @ILMVFX! https://t.co/erjJHNSIqS pic.twitter.com/PRV2Ww1qqC

