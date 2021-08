Sammis Reyes se metió en la lista final de Washington para la temporada de la NFL

Sammis Reyes es el primer chileno en lograr ingresar a la nómina de un equipo de la NFL, luego de pasar los cortes en el plantel inicial, y será parte del grupo de 53 jugadores que disputarán la temporada.

El joven deportista de 25 años, que inicialmente comenzó jugando básquetbol hasta hace poco tiempo, acaba de hacer historia y entró en el plantel definitivo de Washington para afrontar la temporada de la NFL.

Reyes dijo presente en dos de tres partidos de la pretemporada, llamando la atención de todo el mundo especializado en el deporte y especialmente de sus compañeros y entrenadores, que lo catalogaron como un “fuera de serie”.

Durante esta jornada, John Keim, periodista especializado en NFL y que especialmente cubre al equipo donde milita el oriundo de Maipú, dio la noticia de que Sammis Reyes fue seleccionado para el ‘roster’ final.

Per source: TE Sammis Reyes and CB Troy Apke will be on Washington's 53-man roster.

— John Keim (@john_keim) August 31, 2021