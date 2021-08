Star + llega a Chile: Los títulos imperdibles que incluirá el nuevo streaming

Star + finalmente llegará a Chile durante la jornada de este martes, con una cartelera más que atractiva, que revolucionará sin duda el mercado del streaming y entrará a competir con el resto de las plataformas.

Desde este 31 de agosto la plataforma Star+ llegará a nuestro país, apostando al contenido adulto que no se puede ver en Disney + actualmente, y además, incluyendo los deportes que ofrece ESPN, la Copa Libertadores y también la NBA.

La cartelera de series y películas es bastante nutrida, y destacan las series con todas sus temporadas y también originales de Disney y otras compañías productoras.

Dentro de los títulos confirmados en el catálogo de películas, se encuentra Nomadland, filme ganador del Óscar 2021 en la categoría de mejor película. La aclamada Bohemian Rhapsody, ganadora de cuatro Óscar en 2019; y muchos éxitos de taquilla, tales como Deadpool, Deadpool 2, Logan, Alien, Duro de Matar, El Planeta de los Simios, entre otras que harán de la plataforma muy entretenida.

En el listado de series, sin duda la protagonista o una de las protagonistas es ‘Los Simpson’ que serán la principal novedad, ya que estarán absolutamente todos los capítulos disponibles para ver. Además de la familia amarilla, que llega de manera implacable a todas las televisiones chilenas nuevamente, también estará el catálogo completo de las comedias animadas de 20th Television, ex 20th Century Fox Television, películas exclusivas y 66 producciones originales latinoamericanas. Asímismo se espera que haya contenido de FX, Freeform, Hulu, ABC Signature, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Touchstone Pictures y Hollywood Pictures.

Igualmente, estarán disponibles todas las temporadas de This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Mayans M.C., Pose, Outlander, Genius (de National Geographic), Snowfall, 9-1-1, S.W.A.T. y The Resident.

Producciones emblemáticas como Grey´s Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How I Met your Mother, The X Files y Prison Break harán lo propio. Series exclusivas como Big Sky, Love, Victor, Dollface, A Teacher, Rebel, Helstrom, Y: The Last Man, Black Narcissus y Hip Hop Uncovered también dirán presente en la aplicación.